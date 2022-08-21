Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился недалеко от побережья Флориды

Грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 американской компании SpaceX успешно совершил приводнение недалеко от побережья штата Флорида. Об этом сообщается на странице корпорации в соцсетях.

"Подтверждается, что Dragon приводнился, завершив 25-ю миссию SpaceX по доставке грузов на МКС", — сказано в сообщении компании.

По информации SpaceX, корабль Cargo Dragon 2 опустился на воду неподалёку от мыса Канаверал. Он доставил на Землю 1,8 тонны груза, в том числе результаты экспериментов, проведённых в условиях невесомости.

Грузовой космический корабль 16 июля доставил на МКС примерно три тонны груза: припасы, оборудование и материалы для различных экспериментов. Накануне, 19 августа, он отстыковался от орбитальной станции.