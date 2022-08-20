ВСУ разместили РСЗО на территории школы в Константиновке

Украинские боевики разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда постоянно ведутся обстрелы близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Константиновке на территории школы № 16 дислоцируются украинские вооружённые формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО", — сказал генерал на брифинге 20 августа.

Мизинцев добавил, что из этих точек украинские вооружённые формирования систематически обстреливают близлежащие населённые пункты.