ВСУ разместили РСЗО на территории школы в Константиновке
Украинские боевики разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда постоянно ведутся обстрелы близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Константиновке на территории школы № 16 дислоцируются украинские вооружённые формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО", — сказал генерал на брифинге 20 августа.
Мизинцев добавил, что из этих точек украинские вооружённые формирования систематически обстреливают близлежащие населённые пункты.
Ранее боевики "Айдара" обстреляли детсад в подконтрольном Киеву посёлке Нью-Йорк в Донецкой области. Занять помещение детсада и организовать там опорный пункт боевики пытались 13 июля, однако местные жители не позволили им сделать этого. В наказание бойцы подогнали к зданию танк и обстреляли его из главного калибра.
ТАСС / АР / Frank Augstein