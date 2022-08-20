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20 августа, 20:17

ВСУ разместили РСЗО на территории школы в Константиновке

Украинские боевики разместили бронетехнику и РСЗО на территории школы в Константиновке в ДНР, откуда постоянно ведутся обстрелы близлежащих населённых пунктов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Константиновке на территории школы № 16 дислоцируются украинские вооружённые формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО", сказал генерал на брифинге 20 августа.

Размещение боевиков в школах поставило под угрозу начало учебного года на Украине

Размещение боевиков в школах поставило под угрозу начало учебного года на Украине

Мизинцев добавил, что из этих точек украинские вооружённые формирования систематически обстреливают близлежащие населённые пункты.

Ранее боевики "Айдара" обстреляли детсад в подконтрольном Киеву посёлке Нью-Йорк в Донецкой области. Занять помещение детсада и организовать там опорный пункт боевики пытались 13 июля, однако местные жители не позволили им сделать этого. В наказание бойцы подогнали к зданию танк и обстреляли его из главного калибра.

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ТАСС / АР / Frank Augstein

Юлия Коновалова

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