Бразильский боец UFC показал неприличный жест антидопинговому агентству США

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Паулу Коста показал неприличный жест в адрес антидопингового агентства США (USADA). Это произошло во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 278.

Как сообщил спортсмен, причиной такого поступка послужила проверка в 6 утра, которую ему устроили сотрудники USADA, чтобы взять на анализ его кровь. На UFC 278 бразилец сразится с американцем Люком Рокхолдом.

Также отметим, что на церемонию взвешивания Коста пришёл с бутылкой, на которой была надпись "секретный сок". Таким образом он хотел поддеть сотрудников антидопингового агентства США за столь раннюю проверку.