Бразильский боец UFC показал неприличный жест антидопинговому агентству США
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Паулу Коста показал неприличный жест в адрес антидопингового агентства США (USADA). Это произошло во время церемонии взвешивания перед турниром UFC 278.
Как сообщил спортсмен, причиной такого поступка послужила проверка в 6 утра, которую ему устроили сотрудники USADA, чтобы взять на анализ его кровь. На UFC 278 бразилец сразится с американцем Люком Рокхолдом.
Также отметим, что на церемонию взвешивания Коста пришёл с бутылкой, на которой была надпись "секретный сок". Таким образом он хотел поддеть сотрудников антидопингового агентства США за столь раннюю проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что готов уничтожить всех соперников на пути к титулу чемпиона UFC в легчайшей весовой категории.
Twitter / OscarsWillis