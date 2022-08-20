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20 августа, 19:20

Позирующий с базукой кандидат в премьеры Сунак разозлил британских избирателей

Граждан Великобритании вывел из душевного равновесия предвыборный видеоролик кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака, об этом пишет газета Express.

Больше всего избирателей возмутил отрывок, в котором Сунак берёт в руки оружие, похожее на противотанковую установку британского производства NLAW, и целится прямо в камеру. Фоном при этом, не переставая, звучал текст примерно следующего содержания: "Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются".

"До его отставки я всегда думал, что с Сунаком всё в порядке. Но теперь я понял, что он высокомерный, эгоцентричный и крайне грубый хулиган", — прокомментировал, в частности, пользователь под ником Zerotruth.

Читатель KatMoi в свою очередь поинтересовался, кто дал разрешение на такую "возмутительную ерунду". А пользователь tekline напомнил, что людей интересует не то, является ли кандидат неудачником, а то, что он сможет сделать для избирателей. Red_33 с уверенностью констатировал состояние отчаяния у Сунака.

"Какой же хлам это видео! Он очень богатый человек, который понятия не имеет, как британцы будут справляться во время этой рецессии!" — высказался ещё один комментатор, PIPPA43.

Хакеры поставили под угрозу выборы британского премьера

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Ранее Сунак проявлял себя более серьёзно. Например, напомним, он заявил, что основной проблемой его государства является инфляция. Кандидат в премьеры высказал мнение, что британцам на протяжении нескольких лет давались неверные прогнозы по поводу этого вопроса.

Обложка ©

ТАСС / Mark Marlow

Анатолий Симоненко

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