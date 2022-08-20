ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 августа 2022, 18:53
3151

Киев собрался взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

МО РФ: ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области

Подразделения украинских военных заминировали мост через реку Ингул в посёлке Воскресенское Николаевской области и планируют его взорвать, обвинив ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено", — отметил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС из западного дальнобойного оружия
ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС из западного дальнобойного оружия

Как добавил генерал-полковник, ВСУ планируют после подрыва моста с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Мизинцев напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и бойцы народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее Лайф писал, что ВСУ по приказу президента Украины применили против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, химатака произошла в конце июля.

Войска России за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ
Войска России за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ
BannerImage

ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar