Киев собрался взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

Подразделения украинских военных заминировали мост через реку Ингул в посёлке Воскресенское Николаевской области и планируют его взорвать, обвинив ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено", — отметил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Как добавил генерал-полковник, ВСУ планируют после подрыва моста с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооружённые силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры. Мизинцев напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и бойцы народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.