Бюст Пушкина в киевском метро облили красной краской

В киевском метрополитене на станции "Университет" неизвестные облили краской памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, пишет украинский телеканал "Эспресо" . Личности вандалов пока неизвестны.

Всего в зале станции метро находятся восемь бюстов учёных и литераторов России и Украины. Среди них Максим Горький, Николай Ломоносов и Дмитрий Менделеев.