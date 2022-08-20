Бюст Пушкина в киевском метро облили красной краской
Бюст Пушкина на станции метро "Университет" в Киеве облили краской
Бюст Пушкина в киевском метро облили красной краской. Фото © Telegram / Андрій Смолій
В киевском метрополитене на станции "Университет" неизвестные облили краской памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, пишет украинский телеканал "Эспресо". Личности вандалов пока неизвестны.
Всего в зале станции метро находятся восемь бюстов учёных и литераторов России и Украины. Среди них Максим Горький, Николай Ломоносов и Дмитрий Менделеев.
Ранее бюст русского писателя Максима Горького снесли в городе Александрия Кировоградской области Украины.