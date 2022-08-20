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20 августа, 18:47

Бюст Пушкина в киевском метро облили красной краской

Бюст Пушкина на станции метро "Университет" в Киеве облили краской

<p>Бюст Пушкина в киевском метро облили красной краской. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/smolii_ukraine/10978" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрій Смолій</a></p>

Бюст Пушкина в киевском метро облили красной краской. Фото © Telegram / Андрій Смолій

В киевском метрополитене на станции "Университет" неизвестные облили краской памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину, пишет украинский телеканал "Эспресо". Личности вандалов пока неизвестны.

Всего в зале станции метро находятся восемь бюстов учёных и литераторов России и Украины. Среди них Максим Горький, Николай Ломоносов и Дмитрий Менделеев.

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Анатолий Симоненко

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