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20 августа, 18:35

Россия остаётся главным экспортёром нефти в Китай

Reuters: Россия остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд

Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно информации агентства, Поднебесная в прошлом месяце импортировала из РФ около 1,68 миллиона баррелей чёрного золота в сутки. При этом в мае Россия экспортировала в Китай рекордные почти два миллиона баррелей нефти ежедневно.

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Кроме того, импорт в КНР нефти из Саудовской Аравии в июле составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.

Лайф ранее писал, что власти Японии признали невозможность полного отказа от российской нефти. В Токио говорят, что могут двигаться в этом направлении лишь постепенно, подыскивая альтернативные источники поставок.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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