Россия остаётся главным экспортёром нефти в Китай

Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно информации агентства, Поднебесная в прошлом месяце импортировала из РФ около 1,68 миллиона баррелей чёрного золота в сутки. При этом в мае Россия экспортировала в Китай рекордные почти два миллиона баррелей нефти ежедневно.

Кроме того, импорт в КНР нефти из Саудовской Аравии в июле составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.