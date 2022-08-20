Советник Аксёнова одним видео опроверг фейк о бегстве людей из Оленевки
Система ПВО отработала над Оленевкой на западе Крыма
Система противовоздушной обороны сработала около курорта Оленевка на западном побережье Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Фестиваль "Экстрим-Крым" в Оленевке спустя два часа после того, как сработала ПВО. Видео © t.me / kryuchkovoleg
"Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров, и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад", — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, за прошедшие дни системы противовоздушной обороны несколько раз сработали в разных частях Крыма. Так, вчера в Севастополе был сбит беспилотник. Сегодня там же дрон нанёс удар по штабу Черноморского флота. Также стало известно, что система ПВО сбила неопознанный объект в небе над Евпаторией.
t.me / kryuchkovoleg