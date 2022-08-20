Советник Аксёнова одним видео опроверг фейк о бегстве людей из Оленевки

Фестиваль "Экстрим-Крым" в Оленевке спустя два часа после того, как сработала ПВО. Видео © t.me / kryuchkovoleg

"Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО и украинские паблики начали писать, что туристы покидают полуостров, и вбрасывать старое видео. Это же видео я снял в Оленевке на фестивале "Экстрим-Крым" две минуты назад", — написал он в своём телеграм-канале.