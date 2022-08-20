Шойгу: Минобороны России продолжит производить ракеты "Кинжал"

Минобороны России будет и дальше производить гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом заявил генерал армии, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

"Ракеты "Кинжал", естественно, — продолжение производства", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1" на полях форума "Армия-2022", который проводится в подмосковном парке "Патриот".

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон". По словам генерала армии, она фактически поставлена на вооружение, а в этом году это будет зафиксировано уже документально.