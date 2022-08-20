МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене Ульянова из-за твита об Украине

МИД Австрии вызвал российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Поводом послужили его заявления по Украине, уточнили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы выступаем за свободу слова. Однако мы также вправе занять твёрдую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постоянный представитель России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье", — говорится в "Твиттере" министерства.

Представители МИД отметили, что оказались крайне "возмущены заявлениями российского постоянного представителя". Речь идёт об ответе Ульянова на публикацию украинского президента Владимира Зеленского о помощи США Киеву. Он написал в "Твиттере": "No mercy to the Ukrainian population" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению"). По словам дипломата, он имел ввиду беспощадное отношение властей США и Украины к гражданам Незалежной.