МИД Австрии вызвал постпреда России в Вене Ульянова из-за твита об Украине
МИД Австрии вызвал российского постпреда при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Поводом послужили его заявления по Украине, уточнили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.
"Мы выступаем за свободу слова. Однако мы также вправе занять твёрдую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постоянный представитель России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье", — говорится в "Твиттере" министерства.
Представители МИД отметили, что оказались крайне "возмущены заявлениями российского постоянного представителя". Речь идёт об ответе Ульянова на публикацию украинского президента Владимира Зеленского о помощи США Киеву. Он написал в "Твиттере": "No mercy to the Ukrainian population" ("Никакого милосердия по отношению к украинскому населению"). По словам дипломата, он имел ввиду беспощадное отношение властей США и Украины к гражданам Незалежной.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету Financial Times в искажении его слов. Речь о высказывании по поводу возможного визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA