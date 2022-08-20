Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

"Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально", — сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Россия-1".

Напомним, слова Владимира Путина о скорых поставках в ВС России гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику и в Великобритании. Аналитик The Mirror Дуглас Пейшент отмечал, что при своей скорости эти ракеты способны долететь до Лондона за пять минут. А в Китае оружие назвали главным козырем Москвы против США.