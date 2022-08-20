НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 17:30

Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

В России начинается серийное производство гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон". У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально", — сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Россия-1".

"Убийца авианосцев": Военный эксперт назвал сокрушительное свойство ракеты "Циркон"

"Убийца авианосцев": Военный эксперт назвал сокрушительное свойство ракеты "Циркон"

Напомним, слова Владимира Путина о скорых поставках в ВС России гиперзвуковых комплексов "Циркон" вызвали панику и в Великобритании. Аналитик The Mirror Дуглас Пейшент отмечал, что при своей скорости эти ракеты способны долететь до Лондона за пять минут. А в Китае оружие назвали главным козырем Москвы против США.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров