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20 августа, 17:17

Россиянин выслал голые фото бывшей жены "магам" с Украины для обряда приворота

Житель Рязанской области оказался жертвой мошенников с Украины, которые пообещали совершить обряд приворота и вернуть ему бывшую жену. За услугу мужчина отдал 25 тысяч рублей и выслал по просьбе "мага" голые фотографии возлюбленной, сообщает Mash.

Позже мужчина вновь обратился к организаторам "приворота" и пожаловался, что любимая так и не вернулась. Украинские "колдуны" потребовали ещё денег и начали шантажировать публикацией снимков его бывшей супруги в Сети, что в итоге и произошло. Теперь делом займутся правоохранители. Наказание ждёт не только мошенников, но и самого мужчину, против которого возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

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Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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