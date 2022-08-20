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20 августа, 16:55

Сухогруз с украинской кукурузой пришвартовался в ирландском порту

В Ирландию прибыл сухогруз Navistar, на борту которого находится украинская сельскохозяйственная продукция. Об этом сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.

Согласно данным портала, судно с 33 тоннами кукурузы пришвартовано в порту Фойнс.

С Украины уже вывезено более 656 тысяч тонн зерна в рамках "продуктовой сделки"

С Украины уже вывезено более 656 тысяч тонн зерна в рамках "продуктовой сделки"

Как уже писал Лайф, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был одобрен меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Getty Images / Burak Milli / Anadolu Agency

Николь Вербер

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