Разнимал "жираф": Эпичная драка "зебры" с прохожим повеселила жителей Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде прохожий сцепился в драке с аниматором-зеброй. Видео потасовки разместил в телеграм-канале местный журналист. О полученных травмах в ходе конфликта не сообщается.

Всё произошло накануне ночью в центре города. На кадрах мужчина хватает "зебру" и с силой кидает на землю. Как только аниматор поднимается, дебошир начинает бить его ногами в живот. На помощь к "зебре" тут же прибежал коллега-"жираф", к этому времени прохожие смогли оттащить мужчину. По словам очевидцев, так он решил проучить аниматора после словесного оскорбления. В причинах конфликта будут разбираться правоохранители.