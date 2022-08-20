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20 августа, 16:46

Разнимал "жираф": Эпичная драка "зебры" с прохожим повеселила жителей Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде мужчина избил аниматора в костюме зебры

В Нижнем Новгороде прохожий сцепился в драке с аниматором-зеброй. Видео потасовки разместил в телеграм-канале местный журналист. О полученных травмах в ходе конфликта не сообщается.

В Нижнем Новгороде аниматор подрался с прохожим. Видео © t.me / Герасимов расскажет

Всё произошло накануне ночью в центре города. На кадрах мужчина хватает "зебру" и с силой кидает на землю. Как только аниматор поднимается, дебошир начинает бить его ногами в живот. На помощь к "зебре" тут же прибежал коллега-"жираф", к этому времени прохожие смогли оттащить мужчину. По словам очевидцев, так он решил проучить аниматора после словесного оскорбления. В причинах конфликта будут разбираться правоохранители.

Житель Воронежа избил учительницу, заступившуюся за детей

Житель Воронежа избил учительницу, заступившуюся за детей

Ранее сообщалось, что в Калуге жених с тестем и другом избили полицейских на свадьбе, которых вызвал администратор заведения, где проходил банкет. При этом одного из правоохранителей нападавший попытался задушить.

Обложка ©

t.me / Герасимов расскажет

Татьяна Миссуми

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