Разнимал "жираф": Эпичная драка "зебры" с прохожим повеселила жителей Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде мужчина избил аниматора в костюме зебры
В Нижнем Новгороде прохожий сцепился в драке с аниматором-зеброй. Видео потасовки разместил в телеграм-канале местный журналист. О полученных травмах в ходе конфликта не сообщается.
В Нижнем Новгороде аниматор подрался с прохожим. Видео © t.me / Герасимов расскажет
Всё произошло накануне ночью в центре города. На кадрах мужчина хватает "зебру" и с силой кидает на землю. Как только аниматор поднимается, дебошир начинает бить его ногами в живот. На помощь к "зебре" тут же прибежал коллега-"жираф", к этому времени прохожие смогли оттащить мужчину. По словам очевидцев, так он решил проучить аниматора после словесного оскорбления. В причинах конфликта будут разбираться правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Калуге жених с тестем и другом избили полицейских на свадьбе, которых вызвал администратор заведения, где проходил банкет. При этом одного из правоохранителей нападавший попытался задушить.
t.me / Герасимов расскажет