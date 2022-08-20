Посольство РФ призвало США к равноправному взаимодействию по контролю над вооружениями

США лукавят, уверяя, что санкции не мешают инспекционным проверкам со стороны РФ в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в Посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии уточнили, что инспекции были приостановлены с начала 2020 года после начала пандемии коронавируса. На данный момент стороны пытаются устранить препятствия, чтобы вернуться к проверкам.

"Сохраняющиеся проблемы связаны с введёнными США в одностороннем порядке антироссийскими ограничительными мерами. Заявление Госдепа о том, что санкции не препятствуют нашим инспекторам проводить проверки на американской территории, — лукавство", — подчеркнули в дипмиссии.

В связи с этим Посольство РФ призывает США вести диалог в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе. Там также отметили, что времени до истечения ДСНВ осталось не так много, а с американской стороны пока не поступило никаких конкретных предложений по возобновлению диалога о стратегической стабильности.