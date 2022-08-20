Первое поражение Абаскаля в РПЛ: "Динамо" переиграло "Спартак" в московском дерби

Автором единственного гола стал нападающий Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой полузащитника "Спартака" Наиля Умярова. Во втором тайме бело-голубые забили ещё раз, однако гол Сазонова был отменён из-за офсайда. Отметим, что по ходу встречи обе команды создавали опасные моменты, однако поразить ворота ещё раз соперникам не удалось. В концовке матча бело-голубые остались в меньшинстве после того, как Никола Моро получил две жёлтые карточки буквально за одну минуту.