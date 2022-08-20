Политолог объяснил исчезновение Арестовича из списка советников офиса Зеленского

Главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич в беседе с Лайфом объяснил, почему Алексея Арестовича могли убрать из списка советников Офиса президента Украины.

"Есть такое понятие "несанкционированная активность". Это когда, в общем-то, правильный человек, разделяющий точку зрения руководства, увлекается и начинает говорить немного больше или много, чем он должен. Когда старший лейтенант начинает вести себя как генерал-лейтенант. Когда ассистент на кафедре ведёт себя как заслуженный профессор. Когда санитарка в больнице ведёт себя как главврач", — заявил Межевич.

По предположению собеседника Лайфа, Арестовича и вовсе могут захотеть убрать: "оборвался лифт, пищевое отравление, случайное ДТП". Он обратил внимание, что украинский политик уже несколько раз перешёл не очень видимую, но вполне понятную профессионалам линию. Причём если бывший советник главы офиса Зеленского и вернётся в список действующих лиц, то уже в несколько ином качестве, считает Межевич.

"Вовсе не обязательно "лифт падает" после первых ошибок. Иногда товарища могут предупредить, объяснить, что нельзя быть только против России, надо ещё играть на шефа, то есть Зеленского, а не бегать с криком, что я буду баллотироваться в президенты. Может быть, он поймёт, а может быть, нет", — заключил политолог.