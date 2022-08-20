ООН работает над снятием преград для вывоза сельхозпродукции и удобрений из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о совместной с США и ЕС работе над устранением преград, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. В частности, речь идёт о страховании, финансах и логистике.

"Есть ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов. Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия", — заявил он в ходе выступления в Совместном координационном центре.