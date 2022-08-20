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20 августа, 16:15

ООН работает над снятием преград для вывоза сельхозпродукции и удобрений из России

Гутерриш: ООН с США и ЕС работают над устранением преград для экспорта из России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о совместной с США и ЕС работе над устранением преград, которые мешают экспорту российского продовольствия и удобрений. В частности, речь идёт о страховании, финансах и логистике.

"Есть ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов. Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия", — заявил он в ходе выступления в Совместном координационном центре.

Гутерриш также подчеркнул, что увеличение экспорта продовольствия и удобрений из России и Украины представляет для мировых продовольственных рынков огромную важность и будет способствовать снижению цен на продовольствие.

Гутерриш прибыл в Одессу, чтобы обсудить с Зеленским и Эрдоганом экспорт зерна

Гутерриш прибыл в Одессу, чтобы обсудить с Зеленским и Эрдоганом экспорт зерна

Как уже писал Лайф, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Незалежная отказалась подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Getty Images / Jeon Heon-Kyun - Pool

Николь Вербер

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