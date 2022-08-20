Польша пригрозила России Уставом НАТО из-за трёх МиГ-31 с "Кинжалами" в Калининградской области
Польша пригрозила обратиться к 5-й статье Устава НАТО при угрозе от российских "Кинжалов"
Польша намерена адекватно ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградской области, вплоть до применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом заявил госсекретарь Минобороны республики Войцех Скуркевич, сообщает PAP.
"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаём угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", — сказал Скуркевич.
По его словам, в случае возникновения реальной угрозы будет задействована 5-я статья Устава НАТО. В ней говорится о формуле "один за всех и все за одного", которая предполагает, что нападение на одно государство – члена альянса равноценно нападению на весь блок. Как отметил представитель Минобороны, данные гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства чётко озвучены участниками НАТО и президентом США Джо Байденом.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что три самолёта МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область на аэродром Чкаловск в рамках стратегического сдерживания. Дежурство истребителей-перехватчиков будет круглосуточным.
ТАСС / Михаил Терещенко