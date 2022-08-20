Польша пригрозила России Уставом НАТО из-за трёх МиГ-31 с "Кинжалами" в Калининградской области

"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаём угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", — сказал Скуркевич.

По его словам, в случае возникновения реальной угрозы будет задействована 5-я статья Устава НАТО. В ней говорится о формуле "один за всех и все за одного", которая предполагает, что нападение на одно государство – члена альянса равноценно нападению на весь блок. Как отметил представитель Минобороны, данные гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства чётко озвучены участниками НАТО и президентом США Джо Байденом.