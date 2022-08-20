НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 16:00

Польша пригрозила России Уставом НАТО из-за трёх МиГ-31 с "Кинжалами" в Калининградской области

Польша пригрозила обратиться к 5-й статье Устава НАТО при угрозе от российских "Кинжалов"

Польша намерена адекватно ответить на размещение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградской области, вплоть до применения пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом заявил госсекретарь Минобороны республики Войцех Скуркевич, сообщает PAP.

"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаём угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", — сказал Скуркевич.

По его словам, в случае возникновения реальной угрозы будет задействована 5-я статья Устава НАТО. В ней говорится о формуле "один за всех и все за одного", которая предполагает, что нападение на одно государство – члена альянса равноценно нападению на весь блок. Как отметил представитель Минобороны, данные гарантии были и остаются в силе, а соответствующие обязательства чётко озвучены участниками НАТО и президентом США Джо Байденом.

Шойгу: Наведение "Калибров" и "Кинжалов" теперь происходит в десятки раз быстрее

Шойгу: Наведение "Калибров" и "Кинжалов" теперь происходит в десятки раз быстрее

Ранее Минобороны РФ сообщило, что три самолёта МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область на аэродром Чкаловск в рамках стратегического сдерживания. Дежурство истребителей-перехватчиков будет круглосуточным.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров