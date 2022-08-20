Полиция Швейцарии боится бунтов и грабежей из-за нехватки электроэнергии зимой

"Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить", — сказал он.