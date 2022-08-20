Полиция Швейцарии боится бунтов и грабежей из-за нехватки электроэнергии зимой
Швейцарцы могут устроить бунты и начать мародёрство из-за нехватки электроэнергии грядущей зимой. Об этом заявил газете Blick гендиректор полиции Фреди Фесслер и описал ситуацию как сценарий фильма ужасов.
"Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить", — сказал он.
Фесслер отметил, что надеется на иное развитие событий, однако правительство должно быть готово ко всему. По его утверждению, сейчас власти Швейцарии озабочены возможным дефицитом электроэнергии и ставят этот вопрос во главу угла.
Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал жителей страны запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
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