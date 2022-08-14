В Швейцарии заявили об утрате нейтралитета из-за санкций против России
Депутат Амодрю: Переняв санкции против России, Швейцария порвала с нейтралитетом
Швейцария отказалась от своего нейтралитета, присоединившись к санкциям Европейского союза против России. Такое мнение высказала депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю в интервью газете Tribune de Genève.
"Переняв санкции Европейского союза против России, Швейцария порвала со своим легендарным нейтралитетом", — констатировала депутат.
По её мнению, это достойно сожаления, ведь Берн больше не сможет выступать в качестве посредника по ситуации на Украине. Амодрю напомнила, что в 2021 году Швейцария приняла российско-американский саммит, но "сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России".
"Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира. Однако Швейцария оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны", — добавила парламентарий.
Ранее Лайф сообщал, что Швейцария выразила готовность представлять дипломатические интересы Украины в России, если Москва согласится на такой сценарий. Но в российском МИД такой вариант развития событий исключили — как раз из-за введённых против Москвы санкций.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ