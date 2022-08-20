Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань, но получил отказ
WP: Си Цзиньпин просил Байдена помешать визиту Пелоси на Тайвань, но получил отказ
Переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена. Фото © Getty Images / Alex Wong
Председатель Китая Си Цзиньпин призывал президента США Джо Байдена отменить поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, однако получил отказ. Об этом стало известно газете Washington Post от некоторых должностных лиц в Белом доме.
Просьба прозвучала во время телефонного разговора между Цзиньпином и Байденом 28 июля, который стал буквально кульминационным моментом. До этого Китай неоднократно предупреждал США о последствиях визита Пелоси на остров, однако в этот раз Си озвучил вполне конкретные ответные меры.
"Байден заявил Си Цзиньпину, что не может подчиниться этому требованию, объяснив, что Конгресс США является независимой ветвью власти и что Пелоси, как и другие члены Конгресса, самостоятельно принимает решения о своих зарубежных поездках", — сообщил один из собеседников.
Кроме того, глава США предупредил китайского лидера, чтобы тот ненароком не совершил "действий провокационного и принудительного характера", если Пелоси всё же прибудет на Тайвань с рабочим визитом.
Как сообщал Лайф, в течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Администрация США после этого заверила Пекин в приверженности политике "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.