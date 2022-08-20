Си Цзиньпин просил Байдена помешать поездке Пелоси на Тайвань, но получил отказ

Председатель Китая Си Цзиньпин призывал президента США Джо Байдена отменить поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, однако получил отказ. Об этом стало известно газете Washington Post от некоторых должностных лиц в Белом доме.

Просьба прозвучала во время телефонного разговора между Цзиньпином и Байденом 28 июля, который стал буквально кульминационным моментом. До этого Китай неоднократно предупреждал США о последствиях визита Пелоси на остров, однако в этот раз Си озвучил вполне конкретные ответные меры.

"Байден заявил Си Цзиньпину, что не может подчиниться этому требованию, объяснив, что Конгресс США является независимой ветвью власти и что Пелоси, как и другие члены Конгресса, самостоятельно принимает решения о своих зарубежных поездках", — сообщил один из собеседников.