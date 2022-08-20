По 50 человек в комнате: На Украине пожаловались на жуткие условия в центрах содержания беженцев
Украинский журналист пожаловался на жуткие условия в центрах содержания беженцев
Беженцев, которые ищут помощи в специальных центрах на Украине, принимают только на три дня, после чего выгоняют. Об этом изданию The Grayzone рассказал журналист из Николаева Андрей.
"Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют — без денег, без одежды, без ничего, — им приходится возвращаться в свои дома", — рассказал Андрей.
Он подчеркнул, что киевские власти должны раскрыть правду народу о том, что стало с западной финансовой помощью, почему у ВСУ нехватка оружия, а гражданские лишаются крыши над головой. Кроме того, он заявил, что топовые местные журналисты врут об истинном положении украинской армии, сильно приукрашивая достижения, замалчивая случаи коррупции и многого другого. Андрей заявил, что те журналисты, которые пишут об истинном положении вещей, сильно рискуют.
Ранее читатели польского портала Interia резко высказались относительно результатов опроса о ситуации в Незалежной. В частности, они признали украинских беженцев самой большой угрозой для Польши и её бюджета.
thegrayzone.com / Cory Popp