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20 августа, 15:21

По 50 человек в комнате: На Украине пожаловались на жуткие условия в центрах содержания беженцев

Украинский журналист пожаловался на жуткие условия в центрах содержания беженцев

Беженцев, которые ищут помощи в специальных центрах на Украине, принимают только на три дня, после чего выгоняют. Об этом изданию The Grayzone рассказал журналист из Николаева Андрей.

"Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют — без денег, без одежды, без ничего, — им приходится возвращаться в свои дома", — рассказал Андрей.

Он подчеркнул, что киевские власти должны раскрыть правду народу о том, что стало с западной финансовой помощью, почему у ВСУ нехватка оружия, а гражданские лишаются крыши над головой. Кроме того, он заявил, что топовые местные журналисты врут об истинном положении украинской армии, сильно приукрашивая достижения, замалчивая случаи коррупции и многого другого. Андрей заявил, что те журналисты, которые пишут об истинном положении вещей, сильно рискуют.

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thegrayzone.com / Cory Popp

Анатолий Симоненко

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