МИД Кипра объяснил отказ поддержать запрет на выдачу виз россиянам
Принятие запрета на выдачу туристических виз россиянам причинило бы ущерб русским общинам, которые живут в странах Евросоюза. Об этом заявил постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу, подчеркнув, что в ЕС Германия и Греция придерживаются аналогичной позиции.
"На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями", — приводит его слова Cyprus Mail.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.
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