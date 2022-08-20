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20 августа, 15:02

МИД Кипра объяснил отказ поддержать запрет на выдачу виз россиянам

Принятие запрета на выдачу туристических виз россиянам причинило бы ущерб русским общинам, которые живут в странах Евросоюза. Об этом заявил постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу, подчеркнув, что в ЕС Германия и Греция придерживаются аналогичной позиции.

"На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями", — приводит его слова Cyprus Mail.

МИД: РФ отреагирует на решение Финляндии и ЕС сократить выдачу виз россиянам

МИД: РФ отреагирует на решение Финляндии и ЕС сократить выдачу виз россиянам

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры уже с 1 сентября намерены в два раза сократить приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против таких мер, депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек также счёл неправомерным подобный запрет.

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Татьяна Миссуми

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