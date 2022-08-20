МИД Кипра объяснил отказ поддержать запрет на выдачу виз россиянам

Принятие запрета на выдачу туристических виз россиянам причинило бы ущерб русским общинам, которые живут в странах Евросоюза. Об этом заявил постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу, подчеркнув, что в ЕС Германия и Греция придерживаются аналогичной позиции.

"На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями", — приводит его слова Cyprus Mail.