Названа причина смерти актёра Григорьева, озвучивавшего Филю из "Спокойной ночи, малыши!"

Причиной смерти кукловода Сергея Григорьева, который подарил голос щенку Филе из "Спокойной ночи, малыши!", стал инфаркт. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на его коллегу, актрису Наталью Голубенцеву.

Напомним: артист, музыкант и кукловод Сергей Григорьев скончался в Израиле в возрасте 64 лет. Он ушёл из жизни 19 августа. Известно, что похороны "Фили" из "Спокойной ночи, малыши!" состоятся в воскресенье, 21 августа, в Текоа. Коллеги Григорьева уже начали высказывать свои соболезнования в связи с его кончиной. Так, актриса Галина Марченко, озвучившая Каркушу, поделилась о нём воспоминаниями. Она рассказала, что артист был очень талантливым и любящим своё дело.