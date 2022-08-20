"Он достаёт всё": Дзюба проиграл хоккеисту "Авангарда" Толчинскому в теннисном матче

Нападающий клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба сразился в теннисном матче с хоккеистом омского "Авангарда" Сергеем Толчинским и уступил ему. Видео опубликовано на ютуб-канале сибиряков.

"Я не думал, что он так хорошо играет, думал, похуже. На самом деле вообще отлично поиграли. Он достаёт всё, я вроде по углам бил… Длинный какой-то, всё достаёт", — рассказал после игры Толчинский.