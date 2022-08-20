Стало известно о состоянии главы Херсонской области после отравления боевыми ядами

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который попал в больницу, возможно, в результате отравления боевыми веществами, чувствует себя значительно лучше. Он уже может общаться с родными и коллегами, врачи отмечают в его состоянии положительную динамику, сообщается в телеграм-канале политика.

"Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию. Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", — говорится в сообщении.