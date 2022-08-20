Стало известно о состоянии главы Херсонской области после отравления боевыми ядами
Состояние главы Херсонской области Сальдо улучшилось
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который попал в больницу, возможно, в результате отравления боевыми веществами, чувствует себя значительно лучше. Он уже может общаться с родными и коллегами, врачи отмечают в его состоянии положительную динамику, сообщается в телеграм-канале политика.
"Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию. Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Сальдо находится на лечении в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В настоящее время он ещё продолжает проходить углублённое медицинское обследование.
Напомним, 5 августа стало известно, что Владимира Сальдо госпитализировали. Сообщалось, что на этом настояли врачи. Лайф писал, что главу администрации доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали. Сегодня Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами.