Неадекват искусал полицейского пса и получил тюремный срок

Потасовка произошла в прошлое воскресенье в городе Гримсби в восточной части Великобритании, когда Боултер напал на нескольких человек. Это случилось в людном месте, очевидцы вызвали правоохранителей. Они попытались задержать нарушителя, но столкнулись с жёстким отпором: Боултер отбивался от полицейских и даже уронил на одного из них ограждение. Когда в потасовку включилась собака, Боултер не стал дожидаться, когда она его укусит, и сам вцепился ей в голову, параллельно закручивая ошейник. Всё же его задержали. К счастью, собака поправилась и вернулась на службу.