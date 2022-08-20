Неадекват искусал полицейского пса и получил тюремный срок
Британцу дали тюремный срок за то, что он искусал полицейского пса
Гражданину Великобритании Мэтью Боултеру грозит тюремное заключение за нападение на сотрудника полиции и за укус служебной собаки, передаёт газета Telegraph.
Потасовка произошла в прошлое воскресенье в городе Гримсби в восточной части Великобритании, когда Боултер напал на нескольких человек. Это случилось в людном месте, очевидцы вызвали правоохранителей. Они попытались задержать нарушителя, но столкнулись с жёстким отпором: Боултер отбивался от полицейских и даже уронил на одного из них ограждение. Когда в потасовку включилась собака, Боултер не стал дожидаться, когда она его укусит, и сам вцепился ей в голову, параллельно закручивая ошейник. Всё же его задержали. К счастью, собака поправилась и вернулась на службу.
"Мэтью Боултер из Гримсби был осуждён после того, как признал себя виновным в нападении на сотрудника экстренной службы, причинении неоправданных страданий животному, нападении, уголовно наказуемом ущербе и двух случаях нанесения побоев", — пишет газета.
В России кусание собаки едва ли можно назвать дорогим удовольствием, а вот если вы владелец пса, который кого-то покусал, готовьтесь расчехлить кошелёк. Ранее Лайф писал, что Госдума ужесточает ответственность для хозяев собак и кошек.