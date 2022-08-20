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20 августа, 14:41

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве

В Москве продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за риска природных пожаров. Об этом говорят данные прогностической карты Гидрометцентра на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый погода опасна", указано в сообщении. Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15:00 22 августа, в Московской области — до 11:00 22 августа.

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Напомним, 14 августа оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за жаркой погоды. А МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в столице. При этом уже несколько дней лесные пожары полыхают в Рязанской области, а дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальную площадь лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку.

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Агентство городских новостей “Москва” / Пелагея Тихонова

Татьяна Миссуми
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