В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве
В Москве продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за риска природных пожаров. Об этом говорят данные прогностической карты Гидрометцентра на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — указано в сообщении. Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15:00 22 августа, в Московской области — до 11:00 22 августа.
Напомним, 14 августа оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в Москве из-за жаркой погоды. А МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в столице. При этом уже несколько дней лесные пожары полыхают в Рязанской области, а дым добрался даже до Москвы и Подмосковья. В Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальную площадь лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку.
Агентство городских новостей “Москва” / Пелагея Тихонова