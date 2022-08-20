В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлён оранжевый уровень погодной опасности из-за риска природных пожаров. Об этом говорят данные прогностической карты Гидрометцентра на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — указано в сообщении. Предупреждение о пожарной опасности в столице действует до 15:00 22 августа, в Московской области — до 11:00 22 августа.