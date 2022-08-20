Россиянка проломила ревнивому сожителю череп арматурой и облила кислотой

В Волгоградской области мать четверых детей избила ревнивого сожителя и облила его уксусной кислотой. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, также она проломила ему череп металлическим прутом.

Драма развернулась в апреле этого года в хуторе Самолшинский, где между 44-летним мужчиной и его 26-летней избранницей произошла бытовая ссора. Представитель сильного пола заподозрил возлюбленную в неверности, что слишком обидело последнюю. Та, оскорбившись, ударила обидчика арматурой по голове и облила его уксусной кислотой.

В результате побоев со стороны дамы сердца потерпевший получил открытый перелом черепа и химический ожог лица и тела, что квалифицировалось как причинение тяжкого вреда здоровью. Вину обвиняемая признала полностью. С учётом того, что у неё на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, женщина отделалась подпиской о невыезде.