НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 августа, 14:45

Россиянка проломила ревнивому сожителю череп арматурой и облила кислотой

Жительница Волгограда проломила ревнивому сожителю череп арматурой и облила кислотой

В Волгоградской области мать четверых детей избила ревнивого сожителя и облила его уксусной кислотой. Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, также она проломила ему череп металлическим прутом.

Драма развернулась в апреле этого года в хуторе Самолшинский, где между 44-летним мужчиной и его 26-летней избранницей произошла бытовая ссора. Представитель сильного пола заподозрил возлюбленную в неверности, что слишком обидело последнюю. Та, оскорбившись, ударила обидчика арматурой по голове и облила его уксусной кислотой.

В результате побоев со стороны дамы сердца потерпевший получил открытый перелом черепа и химический ожог лица и тела, что квалифицировалось как причинение тяжкого вреда здоровью. Вину обвиняемая признала полностью. С учётом того, что у неё на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, женщина отделалась подпиской о невыезде.

На Сахалине двое избили и оплевали пенсионерку после замечания из-за громкой речи

На Сахалине двое избили и оплевали пенсионерку после замечания из-за громкой речи

Ранее Лайф рассказывал, что житель Балашихи избил троих врачей в хирургическом отделении районной больницы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, правонарушитель находится под подпиской о невыезде.


Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров