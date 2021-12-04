Почему ведущие "Спокойной ночи, малыши!" умирали в одиночестве и нищете

С передачей "Спокойной ночи, малыши!" выросли миллионы детей, которые пронесли тёплые воспоминания о ведущих программы через всю жизнь. Однако счастливые лица на экране зачастую скрывали боли, с которыми им приходилось сражаться в одиночку. Алкоголизм, преждевременная утрата близких, рак... — это лишь малая часть того, что пережили знаменитые теленяни.

Амаяк Акопян

Особую любовь дети всегда испытывали к фокуснику Рахату Лукумычу, который каждое шоу превращал в удивительное представление. Вокруг него всегда было весело и ярко, что отмечали не только ребятишки — Акопяна приглашали выступать и по всему Союзу, и за границей. Артист снимался в кино и не сходил с экранов телевизоров, но после развала СССР предпочёл уделять больше внимания Европе и Азии — новая Россия не баловала его предложениями. Успех и популярность быстро пошли на спад, однако вечно жизнерадостный волшебник держался, пока в 2005 году не умер очень дорогой ему человек — папа Арутюн, единственный фокусник, заслуживший звание народного артиста СССР.

Фото с фанатом. Фото © Instagram / andreydolgov66

Это подкосило Акопяна, который стал изрядно прикладываться к бутылке. Каждое утро фокусника начиналось с рюмки коньяка, пока врачи не забили тревогу. Артист завязал с выпивкой, но его накрыла депрессия. Сын от первого брака жил в США, и с ним Акопян редко виделся, а старая мама постепенно угасала и умерла в 2020 году. Сейчас артист держится только стараниями своей второй жены, но ему очень тяжко. "Внутри всё настолько угасло, что порой мне кажется, что я хоть и живу, но уже больше наблюдаю за всем со стороны", — признался недавно 65-летний фокусник.

Татьяна Судец

Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Тётя Таня почти 25 лет провела на площадке "Спокойной ночи, малыши!", а потому заняла место в сердцах многих россиян. Мало кто знал, что декорации её реальной жизни были не такими радужными, как на съёмках. Татьяна была замужем трижды, и у всех мужей были проблемы с алкоголем. Но самым сильным ударом стала смерть её первенца — сына Андрея, которого в 1992 году убили грабители.

Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

Парень пропал на месяц, и Татьяна места себе не находила, до самого конца она надеялась на лучшее. Тело Андрея нашли под горой щебня. Грабители избили его до смерти, сломав 14 рёбер, и сняли всю одежду. Сыну Татьяны было всего 24 года. Ситуацию осложняло то, что её собственная мама не должна была видеть страданий дочери, иначе её больное сердце не выдержало бы. Поэтому Татьяна держалась дома как кремень, а на работе уходила в зал с игровыми автоматами, нажимала кнопку и рыдала.

Чтобы содержать семью, Татьяна нон-стоп снималась во всех передачах, что ей предлагали, пока коллеги за спиной шептались, поражаясь её безразличию к потере собственного сына. А спустя три года из-за алкоголизма умер и её любимый муж Михаил. В программе "Судьба человека" Татьяна призналась, что до сих пор не может смириться с гибелью Андрея и все силы сейчас отдаёт дочери и своим внукам.

Александр Леньков

Фото © YouTube / Александра Озтюрк

Артист Александр Леньков не только был ведущим этой популярной детской программы, но и подарил свой голос гному Буквоежке и Нафаньке из мультфильма про домовёнка Кузю. Он был востребованным актёром, и жизнь, можно сказать, сложилась идеально — женился он один раз и навсегда. В браке родилась дочь, которая затем подарила внука. Леньков играл в театре, преподавал во ВГИКе и вёл детскую передачу "Сказки для самых маленьких".

Но именно любовь к работе сломала его. В последние годы он чувствовал себя неважно, а походы к врачу всегда переносил на потом. Актёр очень не хотел подводить коллег, поэтому терпел до последнего. Когда он всё же решился обратиться к докторам, его шокировали диагнозом: рак желудка в последней стадии. Ему сделали серию операций, и, казалось, появилась надежда — врачи делали положительные прогнозы, — но болезнь вернулась в ещё более агрессивной форме. В 2014 году Леньков скончался.

Владимир Ухин

Владимир Ухин вместе с Татьяной Студец. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Почти 30 лет дядя Володя вёл передачу "Спокойной ночи, малыши!", где развлекал и воспитывал детей всей страны. Зрители не знали, что на личном фронте у него всё было очень и очень грустно. В первый раз Ухин женился на певице Нине Зубковой, но их брак долго не продлился — беременная артистка потеряла долгожданного ребёнка, а графики гастролей у обоих не оставляли времени на личную жизнь. Зато со второй женой всё сложилось замечательно, и спустя десять лет брака она подарила ему сына. Так Ухин впервые стал папой — в 62 года. В семье у артиста всё начало налаживаться, но вот карьера, наоборот, пошла под откос.

До этого Ухин был просто нарасхват — работал диктором на Центральном телевидении СССР, вёл программы "Спокойной ночи, малыши!", "Сельский час", "Весёлые нотки" и другие. Он снимался в кино и выезжал за границу — ему довелось даже обучать японцев русскому языку. Однако в звёздной среде пошли слухи, что Владимир слишком усердно прикладывается к стакану, а потому перед ним быстро стали закрываться двери.

Артист начал гастролировать по стране вместе с куклами из детской передачи и даже выступать с юмористическими номерами, однако в 90-е пришлось остановиться. Ухин пережил два инсульта, которые сильно сказались на его здоровье и памяти. У артиста появилась агорафобия (боязнь сцены), он отказывался выходить из дома — даже для посещения врачей. Он просто сидел на балконе и наблюдал за тем, как живут другие. Точку поставил третий инсульт. Весной 2012-го дядя Володя умер, ему был 81 год.

Валентина Леонтьева

Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте

Несмотря на тяжёлое детство в блокадном Ленинграде, где Алевтина (настоящее имя ведущей) потеряла отца, она смогла построить такую карьеру, которой многие завидовали. Тётя Валя работала на телевидении и вела "Голубые огоньки", "В гостях у сказки", "Спокойной ночи, малыши!" и другие передачи. Её голосом говорила мама Малыша из мультика про Карлсона, а передача Леонтьевой "От всей души", которая шла 15 лет, получила Государственную премию СССР. Но именно карьеризм сыграл в её жизни роковую роль.

Фото © ТАСС / Татьяна Кузьмина

Валентина все силы отдавала работе, а потому распался её первый брак: артистки почти никогда не было дома. Её второй муж-дипломат оказался более понимающим, но и его не хватило надолго. Вместе с ним Валентина некоторое время жила в США, а потом их семья вернулась в СССР, где воспитанием сына в основном занимался отец. Маленький Дима видел маму только в детских передачах, а потому особой теплоты к ней не чувствовал. Когда позже брак артистки распался, а сын от неё отдалился, некому было её защищать от нападок коллег. Они начали шептаться, что Валентина на самом деле была завербована ЦРУ, и такие новости мгновенно оставили ведущую в 90-е без работы. Она пыталась пробиться обратно, но безуспешно.