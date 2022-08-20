На пляже в Болгарии обнаружили противопехотную мину

В городе Ахелой (Болгария), на юге черноморского побережья, была обнаружена противопехотная мина. Водолазы Военно-морских сил страны уже обезвредили снаряд. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

"Сегодня, 20 августа, в 13:40 была задействована специализированная группа военно-морской базы Бургас в составе водолазов с задачей классифицировать и уничтожить три предмета, напоминающих боеприпасы. Они были обнаружены на берегу и в морской воде в районе гостиницы в городе Ахелой", — говорится в сообщении ведомства.

Один из найденных предметов оказался противодесантной миной, два других, которые лежали в воде, — брусчаткой. Спустя три часа после обнаружения специалисты уничтожили снаряд с соблюдением всех мер безопасности, подчеркнули в Минобороны.