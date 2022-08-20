В "Химках" рассказали, когда могут уволить главного тренера Писарева

Главный тренер подмосковных "Химок" Николай Писарев может оставить свой пост в самое ближайшее время, если команда ещё дважды проиграет. Об этом "Матч ТВ" сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

"Если будет два поражения, то работа (Писарева. — Прим. Лайфа) будет краткосрочной. Но у нас ещё будет время вернуться к весенней игре. Да, был мотиватор, как Юран, который давал результат. Сейчас пришёл новый тренер, у него новые принципы", — заявил Терюшков.