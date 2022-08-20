Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счёт НДФЛ

В России предложили ввести новый вид страхования за счёт НДФЛ на случай потери заработка. С такой инициативой Федерация независимых профсоюзов страны (ФНПР) обратилась к замминистра труда и социальной защиты РФ Елене Мухтияровой.

"Предлагается рассмотреть вопрос о введении нового вида социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе по причине безработицы, задолженности по зарплате и неполной занятости. Новый вид страхования должен носить обязательный характер", — говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

По словам руководителя группы соцпартнёрства ФНПР Михаила Сапира, идею можно реализовать без повышения налоговой нагрузки на работодателей и сотрудников. Просто какая-то часть НДФЛ должна пойти в качестве страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования, который выступит в качестве страховщика. Словом, нужно сделать перераспределение, пояснил специалист.

"Минфин РФ, скорее всего, не поддержит это предложение, потому что страховые взносы носят целевой характер, в отличие от НДФЛ. С другой стороны, финансирование пособий по безработице из федерального бюджета сегодня недостаточное, бюджетная обеспеченность в регионах, финансирующих меры по содействию занятости, неодинаковая", — добавил Сапир.