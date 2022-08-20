Более 20 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Вторая за день авария с автобусом произошла в Турции, на этот раз в провинции Ризе, сообщает телеканал TRT со ссылкой на местных правоохранителей. Уже известно минимум о 23 пострадавших.
Кадры с места аварии в провинции Ризе. Видео © Twitter / @Sabah
Авария случилась примерно в 16:00, когда автобус с иностранными туристами, ехавший в город Трабзон, столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся. Пассажиры получили травмы, однако выбрались самостоятельно. А вот за вызволение застрявшего водителя пришлось взяться спасателям, применившим специальную режущую технику.
Ранее жуткое ДТП с автобусом в Турции унесло жизни 16 человек. Он столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства "Ихлас" на участке Низип автомагистрали Тарсус – Адана – Газиантеп. Среди жертв — трое пожарных, два медика и два журналиста.
Twitter / @halklar_haklar