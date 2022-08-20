В Египте сильный пожар. В Александрии загорелся торговый центр Carrefour Alexandria Mall, где находится рынок Carrefour. Об этом передаёт Alarabiya news. Также кадры с места происшествия, снятые очевидцами, появились в соцсетях.

В египетской Александрии загорелся торговый центр с посетителями. Видео © Twitter / k_wagih / khaled_Elfarde / alabyane_13

Из центра были эвакуированы все посетители и работники, а для тушения огня на место прибыли пожарные расчёты. Кроме того, из-за пожара на выезде из Александрии образовалось большое скопление машин, что привело к пробке.

Известно, что возгорание произошло в центральном кондиционировании на крыше здания ТРЦ и огонь перекинулся на "навес" одних из ворот. В настоящее время пожар удалось локализовать.