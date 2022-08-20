Подоляк разъяснил должность "болтливого" Арестовича в офисе Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк решил внести ясность в появившиеся в СМИ сообщения об исчезновении Алексея Арестовича из официальных списков.

"Арестович действительно не является ни советником руководителя офиса президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей. Он так много говорит, что мы сделали его советником... сразу всего Офиса", — написал он в своём телеграм-канале.

Подоляк отметил, что так должность Арестовича официально называется уже на протяжении долгого времени. А также обратился к журналистам, дав им совет на будущее внимательнее составлять запросы и детально проверять информацию.

"Мгновенный хайп — это наркотик. Но всё же берегите своё здоровье", — неоднозначно закончил пост Подоляк.