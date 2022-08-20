Россиянам посоветовали менять доллары на юани

В последнее время на российском валютном рынке доллар и евро теряют свой вес за счёт растущей доли валют дружественных стран, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев. В связи с этим он посоветовал участникам рынка и простым гражданам изменить состав своей корзины валют.

"В результате участники рынка стали ещё больше сокращать работу с недружественными валютами и переходить в юани и другие дружественные валюты", — указал он.

Он подчеркнул, что в первую очередь стоит позаботиться о безналичных активах, так как они рискуют быть замороженными. А вот наличные средства, по его словам, находятся в меньшей опасности, так как их можно потратить во время поездок в соседние страны.