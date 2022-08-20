Стремоусов: Система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон

Системе противовоздушной обороны удалось отразить ракетную атаку украинских боевиков на Херсон. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил Стремоусов, ВСУ практически ежедневно открывают огонь по территориям региона.