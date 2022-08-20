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20 августа, 17:59

Стремоусов: Система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон

Системе противовоздушной обороны удалось отразить ракетную атаку украинских боевиков на Херсон. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Ракетная атака отражена. ПВО работает. Ничего страшного нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Как отметил Стремоусов, ВСУ практически ежедневно открывают огонь по территориям региона.

В Херсоне сработала система ПВО

В Херсоне сработала система ПВО

Ранее херсонские власти объяснили обстрелы со стороны ВСУ агонией киевского режима. Как заявил замглавы региональной администрации, Киев хочет сорвать референдум в регионе, поэтому продолжает обстрелы города. По его словам, украинские националисты стремятся разрушить инфраструктуру и помешать восстановлению мирной жизни постоянным нанесением ударов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер

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