Шойгу: На "Армии-2022" заключены контракты почти на полтриллиона рублей
Минобороны РФ и ряд других российских структур заключили на форуме "Армия-2022" контракты на общую сумму около полутриллиона рублей, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" министр обороны страны Сергей Шойгу.
"У нас <…> почти на полтриллиона контрактов подписано. Это и наши контракты, Министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств", — пояснил Шойгу.
Ранее Лайф писал, что на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка Т-14 "Армата". Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди других образцов вооружения, поставляемого в другие страны.
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