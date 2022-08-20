Шойгу: На "Армии-2022" заключены контракты почти на полтриллиона рублей

Минобороны РФ и ряд других российских структур заключили на форуме "Армия-2022" контракты на общую сумму около полутриллиона рублей, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" министр обороны страны Сергей Шойгу.

"У нас <…> почти на полтриллиона контрактов подписано. Это и наши контракты, Министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств", — пояснил Шойгу.