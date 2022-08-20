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20 августа, 17:57

Шойгу: На "Армии-2022" заключены контракты почти на полтриллиона рублей

Минобороны РФ и ряд других российских структур заключили на форуме "Армия-2022" контракты на общую сумму около полутриллиона рублей, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" министр обороны страны Сергей Шойгу.

"У нас <…> почти на полтриллиона контрактов подписано. Это и наши контракты, Министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств", — пояснил Шойгу.

На форуме "Армия-2022" представлен беспилотник "Лиса", участвующий в СВО

На форуме "Армия-2022" представлен беспилотник "Лиса", участвующий в СВО

Ранее Лайф писал, что на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка Т-14 "Армата". Боевую машину представили на открытом стенде компании "Рособоронэкспорт" среди других образцов вооружения, поставляемого в другие страны.

Обложка ©

vk.com / Форум "Армия"

Анатолий Симоненко

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