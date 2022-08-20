Грузовик с отказавшими тормозами протаранил толпу в Турции, погибло 16 человек
На юго-востоке Турции в провинции Мардин произошла смертельная авария с участием большегруза, в результате которой погибло не менее 16 человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Грузовик с отказавшими тормозами врезается в толпу. Видео © Twitter / CyclistAnons / TrCorrespondent
"В уезде Дерик провинции Мардин у грузовика отказали тормоза, он врезался в толпу, погибло 16 человек", — написал он в своём твиттере.
Кроме того, 29 человек пострадали, восемь из которых получили тяжёлые ранения.
Ранее жуткое ДТП с автобусом в Турции унесло жизни 16 человек. Он столкнулся с припаркованными машинами скорой помощи, пожарной службы и прямого вещания информационного агентства Ихлас на участке Низип автомагистрали Тарсус – Адана – Газиантеп. Среди жертв — трое пожарных, два медика и два журналиста.
Twitter / Bolvadin_BLD