Женщина погибла в результате обстрела Владимировки в ДНР со стороны ВСУ

Женщина погибла в посёлке Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Отметим, что украинские военные с утра субботы ведут огонь по территории ДНР. Обстреляны Донецк, Горловка, Ясиноватая и другие города республики. В ДНР сообщили о ранении мужчины, женщины и ребёнка в Куйбышевском районе, мужчины — в Ленинском районе Донецка и женщины — в посёлке Зайцево. В Донецке мирный житель наступил на мину "Лепесток" и получил травму. В результате удара ВСУ по исправительной колонии в Донецке получили ранения трое заключённых.