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20 августа, 18:40

Женщина погибла в результате обстрела Владимировки в ДНР со стороны ВСУ

Женщина погибла в посёлке Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

"При обстреле посёлка Владимировка по улице Симоненко погибла женщина 1953 года рождения", — говорится в сообщении.

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Отметим, что украинские военные с утра субботы ведут огонь по территории ДНР. Обстреляны Донецк, Горловка, Ясиноватая и другие города республики. В ДНР сообщили о ранении мужчины, женщины и ребёнка в Куйбышевском районе, мужчины — в Ленинском районе Донецка и женщины — в посёлке Зайцево. В Донецке мирный житель наступил на мину "Лепесток" и получил травму. В результате удара ВСУ по исправительной колонии в Донецке получили ранения трое заключённых.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын

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