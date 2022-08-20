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20 августа, 18:52

Лайф публикует фото норильского душителя, который пытался изнасиловать двух женщин за день

<p>Подозреваемый. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый. Фото © Telegram / SHOT

В распоряжении Лайфа оказалось фото норильского душителя, который пытался изнасиловать двух женщин за день. Первое нападение произошло на площади Металлургов.

Мужчина напал на женщину и пытался задушить, чтобы изнасиловать. Видео © Telegram / SHOT

Судя по кадрам, неадекват набросился на женщину со спины и сразу принялся душить. Сначала она сопротивлялась и пыталась дать отпор злоумышленнику, однако маньяку всё же удалось одержать верх над своей жертвой. Когда тело обмякло, он уволок женщину в укромное место, чтобы изнасиловать. К счастью, в этот момент на его пути появились люди, преступник сбежал. Пострадавшую удалось спасти, она в больнице.

Как уже сообщал Лайф, это было второе преступление за день. В первый раз он действовал по аналогичному плану: набросился и стал душить, но не смог довести дело до конца из-за внезапно появившихся свидетелей. Причём жертв себе выбирал постарше: одной женщине 44 года, а другой — 55. Возбуждено два уголовных дела по статье "Покушение на изнасилование".

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Николь Вербер

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