Лайф публикует фото норильского душителя, который пытался изнасиловать двух женщин за день

В распоряжении Лайфа оказалось фото норильского душителя, который пытался изнасиловать двух женщин за день. Первое нападение произошло на площади Металлургов.

Мужчина напал на женщину и пытался задушить, чтобы изнасиловать. Видео © Telegram / SHOT

Судя по кадрам, неадекват набросился на женщину со спины и сразу принялся душить. Сначала она сопротивлялась и пыталась дать отпор злоумышленнику, однако маньяку всё же удалось одержать верх над своей жертвой. Когда тело обмякло, он уволок женщину в укромное место, чтобы изнасиловать. К счастью, в этот момент на его пути появились люди, преступник сбежал. Пострадавшую удалось спасти, она в больнице.