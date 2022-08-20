Опубликовано видео нападения норильского серийного душителя на одну из жертв

В Норильске неизвестный напал средь бела дня на россиянку и попытался её задушить. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, инцидент произошёл утром на рынке Металлургов.

Нападение попало на камеру наблюдения. Видео © t.me / Kras Mash

На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая ни о чём не подозревала и шла с покупками по местному рынку. В этот момент на неё набросился мужчина: он обхватил её рукой вокруг шеи и начал душить. Несчастная женщина пыталась отбиться от преступника, но не смогла — через пару секунд она потеряла сознание. После этого злоумышленник оттащил жертву в сторону и убрал с дороги её вещи.

Как узнала редакция канала, в списке злоумышленника была ещё одна жертва. Женщина рассказала, что тот караулил её у дома, а затем надел ей на голову пакет и также пытался задушить. К счастью, обе пострадавшие выжили, остались лишь ссадины на шее. Преступника ищут.