Опубликовано видео нападения норильского серийного душителя на одну из жертв
В Норильске неизвестный напал средь бела дня на россиянку и попытался её задушить. Как сообщает телеграм-канал Kras Mash, инцидент произошёл утром на рынке Металлургов.
Нападение попало на камеру наблюдения. Видео © t.me / Kras Mash
На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая ни о чём не подозревала и шла с покупками по местному рынку. В этот момент на неё набросился мужчина: он обхватил её рукой вокруг шеи и начал душить. Несчастная женщина пыталась отбиться от преступника, но не смогла — через пару секунд она потеряла сознание. После этого злоумышленник оттащил жертву в сторону и убрал с дороги её вещи.
Как узнала редакция канала, в списке злоумышленника была ещё одна жертва. Женщина рассказала, что тот караулил её у дома, а затем надел ей на голову пакет и также пытался задушить. К счастью, обе пострадавшие выжили, остались лишь ссадины на шее. Преступника ищут.
Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову. Он подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к родителям, устав терпеть побои и угрозы. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео / t.me / Kras Mash