В Подмосковье мужчину сначала порезали ножом, а потом переехали квадроциклом
В Долгопрудном участники конфликта убили своего оппонента, сначала порезав его ножом, а затем сбив на квадроцикле. Подробности трагедии приводит пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, трое мужчин повздорили в квартире на Нагорной улице, в результате драки двое её участников нанесли друг другу ножевые ранения. Затем один из них вышел на улицу, где его на квадроцикле сбил третий участник конфликта.
"В результате инцидента двое граждан с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где один из них впоследствии скончался", — рассказали в ведомстве.
Виновник аварии, скрывшийся с места происшествия, к настоящему моменту задержан.
А ранее Лайф рассказывал про трагедию в Башкирии, где бывший муж жестоко расправился с чиновницей местной администрации. Ещё задолго до трагедии 31-летняя жертва забила тревогу и обращалась в полицию, однако на её просьбы о помощи никто не обратил внимания.
Происшествия
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