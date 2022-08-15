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15 августа, 16:30

В Подмосковье мужчину сначала порезали ножом, а потом переехали квадроциклом

В Долгопрудном участники конфликта убили своего оппонента, сначала порезав его ножом, а затем сбив на квадроцикле. Подробности трагедии приводит пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, трое мужчин повздорили в квартире на Нагорной улице, в результате драки двое её участников нанесли друг другу ножевые ранения. Затем один из них вышел на улицу, где его на квадроцикле сбил третий участник конфликта.

"В результате инцидента двое граждан с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где один из них впоследствии скончался", — рассказали в ведомстве.

Виновник аварии, скрывшийся с места происшествия, к настоящему моменту задержан.

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А ранее Лайф рассказывал про трагедию в Башкирии, где бывший муж жестоко расправился с чиновницей местной администрации. Ещё задолго до трагедии 31-летняя жертва забила тревогу и обращалась в полицию, однако на её просьбы о помощи никто не обратил внимания.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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