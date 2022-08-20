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20 августа, 19:02

"Ростов" отыгрался со счёта 0:2 в матче с "Сочи", забив в добавленное время

"Ростов" в добавленное время ушёл от поражения в матче с "Сочи"

Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с соседями из "Сочи" в заключительном матче субботней программы 6-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Сочинцы по ходу встречи имели комфортное преимущество после голов Нобоа и Юсупова. Однако команда Валерия Карпина в финальные 10 минут сумела не просто добавить, а отыграть отставание. Сначала забил Мельников, а в дополнительное время отличился Комличенко. Чуть позже "Ростов" остался вдесятером после удаления Мелёхина, однако самый драматичный момент матча произошёл мгновениями позже. На 97-й минуте Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота "Сочи", но Уткин не сумел его реализовать.

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В турнирной таблице "Ростов" благодаря этому результату забрался в тройку лидеров, тогда как "Сочи" временно расположился на шестом месте.

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ФК "Ростов"

Шамиль Гаджиев

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