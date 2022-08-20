"Ростов" отыгрался со счёта 0:2 в матче с "Сочи", забив в добавленное время

Сочинцы по ходу встречи имели комфортное преимущество после голов Нобоа и Юсупова. Однако команда Валерия Карпина в финальные 10 минут сумела не просто добавить, а отыграть отставание. Сначала забил Мельников, а в дополнительное время отличился Комличенко. Чуть позже "Ростов" остался вдесятером после удаления Мелёхина, однако самый драматичный момент матча произошёл мгновениями позже. На 97-й минуте Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота "Сочи", но Уткин не сумел его реализовать.