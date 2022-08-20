Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе снова сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе сработала система ПВО. Видео © Telegram / SHOT
"В Севастополе вновь работает ПВО", — написал глава региона в своём телеграме.
Развожаев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, а также высказал просьбу: губернатор попросил людей поменьше снимать фото и видео и рекомендовал никуда не выкладывать медиа, где показана работа систем противовоздушной обороны.
Ранее система противовоздушной обороны сработала около курорта Оленевка на западном побережье Крыма. Об этом сообщал советник главы республики Олег Крючков. Он при этом опроверг сообщения украинских СМИ, что люди начали массово покидать полуостров.
Telegram / SHOT