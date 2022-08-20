В Севастополе снова сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе сработала система ПВО. Видео © Telegram / SHOT

"В Севастополе вновь работает ПВО", — написал глава региона в своём телеграме.

Развожаев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, а также высказал просьбу: губернатор попросил людей поменьше снимать фото и видео и рекомендовал никуда не выкладывать медиа, где показана работа систем противовоздушной обороны.