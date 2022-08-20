Гроб с телом экс-президента Анголы душ Сантуша доставлен на родину

Гроб с телом умершего в Испании экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша транспортировали 20 августа из Испании в ангольскую столицу, город Луанда. Сообщение об этом появилось в газете Jornal de Angola, издание ссылается на заявление правительства страны.

Укрытый государственным флагом Анголы гроб был отправлен из аэропорта в бывшую столичную резиденцию душ Сантуша, находящуюся в районе Мирамар. Там он будет передан семье экс-главы государства.

Официально дата похорон не объявлена, однако, предположительно, они пройдут 28 августа. Эта дата приходится на день рождения душ Сантуша. В Анголе на 24 августа назначены президентские и парламентские выборы.