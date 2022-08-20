Запорожскую АЭС атаковали при помощи натовских снарядов

Удар по территории Запорожской АЭС был нанесён 155-миллиметровыми снарядами натовского образца с американскими взрывателями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Энергодара.

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС снарядами натовского образца. Фото © t.me / zaporojie24

"Удар был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739", — гласит текст сообщения.

Фото © t.me / zaporojie24

Уточняется, что боеприпасы упали на территории АЭС. После артиллерийского удара по станции ВСУ открыли огонь по окрестностям Энергодара, где она как раз и расположена.

Последствия обстрела территории ЗАЭС. Фото © t.me / zaporojie24