Запорожскую АЭС атаковали при помощи натовских снарядов
Удар ВСУ по территории Запорожской АЭС был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами
Удар по территории Запорожской АЭС был нанесён 155-миллиметровыми снарядами натовского образца с американскими взрывателями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Энергодара.
ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС снарядами натовского образца. Фото © t.me / zaporojie24
"Удар был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739", — гласит текст сообщения.
Уточняется, что боеприпасы упали на территории АЭС. После артиллерийского удара по станции ВСУ открыли огонь по окрестностям Энергодара, где она как раз и расположена.
Последствия обстрела территории ЗАЭС. Фото © t.me / zaporojie24
Обстрел ВСУ территории Запорожской атомной электростанции произошёл вечером 20 августа. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что для нанесения удара по ЗАЭС украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий, но критические объекты станции не повреждены.