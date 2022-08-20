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20 августа, 19:37

Запорожскую АЭС атаковали при помощи натовских снарядов

Удар ВСУ по территории Запорожской АЭС был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами

<p>Фото © t.me /<a href="https://t.me/zaporojie24/2644" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> zaporojie24</a></p>

Фото © t.me / zaporojie24

Удар по территории Запорожской АЭС был нанесён 155-миллиметровыми снарядами натовского образца с американскими взрывателями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Энергодара.

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС снарядами натовского образца. Фото © t.me / zaporojie24

ВСУ обстреляли территорию ЗАЭС снарядами натовского образца. Фото © t.me / zaporojie24

"Удар был нанесён 155-миллиметровыми натовскими снарядами с американскими взрывателями M739", — гласит текст сообщения.

Фото © t.me / zaporojie24

Фото © t.me / zaporojie24

На территории Запорожской АЭС разорвалось не менее четырёх снарядов натовского образца

На территории Запорожской АЭС разорвалось не менее четырёх снарядов натовского образца

Уточняется, что боеприпасы упали на территории АЭС. После артиллерийского удара по станции ВСУ открыли огонь по окрестностям Энергодара, где она как раз и расположена.

Последствия обстрела территории ЗАЭС. Фото © t.me / zaporojie24

Последствия обстрела территории ЗАЭС. Фото © t.me / zaporojie24

Обстрел ВСУ территории Запорожской атомной электростанции произошёл вечером 20 августа. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что для нанесения удара по ЗАЭС украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий, но критические объекты станции не повреждены.

Иван Косицын

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