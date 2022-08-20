Байден десять секунд не мог произнести фамилию доктора
Президент США Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию. В этот раз американский лидер не смог справиться с фамилией доктора Ботиньоли.
В своём выступлении Байден попытался сообщить, что "горд назвать имя доктора Ботиньоли". Но именно эту фамилию назвать у главы Белого дома не получилось. На протяжении десяти секунд он безуспешно пытался справиться с этим именем, пока на помощь ему не пришли люди в зале. Курьёз с участием Байдена вызвал смех у собравшихся.
Ранее, напомним, в Сети появилось видео с неудачной попыткой Байдена справиться с собственным пиджаком во время рабочего визита в штат Кентукки. На помощь президенту США пришла супруга. И даже она не сумела сдержать улыбку при виде безуспешных попыток незадачливого мужа.
ТАСС / IMAGO / Ron Sachs